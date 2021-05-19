banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Vatandaş 'Ercan'dan yana...
Vatandaş 'Ercan'dan yana...
Lefke’ye kıydılar bir kere…
Lefke’ye kıydılar bir kere…
Prof. Dr. Uğur Şahin’den ‘’yeni normal’’in şifreleri !
Prof. Dr. Uğur Şahin’den ‘’yeni...
Abartılan milli duygularda boğulmak
Abartılan milli duygularda boğulmak
banner376

KKTC'de 31'i yerel 36 yeni vaka

"Toplam 7319 test yapıldı, 31'i yerel 36 pozitif vakaya rastlandı, 27 kişi taburcu edildi"

19 Mayıs 2021 Çarşamba 18:59
KKTC'de 31'i yerel 36 yeni vaka
banner337

YAPILDI, 31’İ YEREL 36 POZİTİF... 11 LEFKOŞA, 18 GİRNE, 2 GAZİMAĞUSA

KKTC’de bugün 7 bin 319 koronavirüs testi yapıldı, 31'i yerel 36 pozitif vakaya rastlandı, 27 kişi taburcu edildi.

Sağlık Bakanlığı açıklamasına göre, pozitif çıkanlardan biri hava yoluyla geldi; 4’ü temaslı karantinasındaydı, 31 kişi ise yerel vaka.

Test sonuçları pozitif çıkanlardan 11’inin Lefkoşa, 18’inin Girne, 2’sininse Gazimağusa bölgesinden olduğu bildirilirken vakaların detaylı dağılımı şöyle:

“Lefkoşa Merkez-1 / Yenişehir-1/ Ortaköy-2/ Gönyeli-2/ Alayköy-1/ Kumsal-2 / Hamitköy-1/ Metehan-1

Girne Merkez- 6 / Ozanköy-1/ Karakum-1 / Lapta-2 / Yukarı Girne-4 / Çatalköy-1 Karaoğlanoğlu-3

banner341
Gazimağusa Merkez -2”

KKTC’de toplam test sayısı 1 milyon 132 bin 768’e çıkarken vaka sayısı da 6 bin 995. Bugüne kadar iyileşip taburcu edilen 5 bin 588 kişi var.

TEDAVİSİ SÜREN 374 HASTA

Ülkede tedavisi devam eden 374 kişi bulunuyor. Bunlardan 337’si pandemi otellerinde takip ediliyor. 26 kişi Pandemi Merkezi’nde tedavi görürken tetkikleri süren 10 vaka var. Yoğun bakımda ise sadece bir hasta bulunuyor.

KKTC’de bugüne kadar koronavirüs kaynaklı 33 can kaybı kayda geçti.

Sağlık Bakanlığı açıklamasındaki güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlara göre son 24 saat içinde 60 kişiye daha bileklik takıldı ve 62 bilekliğin de takibi sonlandırıldı.

Güvende Kal Genel tabloya göre takip edilen bileklik sayısı 520, takibi sonlandırılan bileklik sayısı da 5 bin 121’e yükseldi.

banner360
Son Güncelleme: 19.05.2021 19:17
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DP, Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’nde sanayici ve esnafı ziyaret etti
DP, Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’nde sanayici ve esnafı ziyaret etti
Vatandaş 'Ercan'dan yana...
Vatandaş 'Ercan'dan yana...
Lefke sahaya indi
Lefke sahaya indi
Saner: “Ercan’ın yeni terminal binasını en geç 2022 başında halkın hizmetine açacağız”
Saner: “Ercan’ın yeni terminal binasını en geç 2022 başında halkın hizmetine açacağız”
Vakıflar İdaresi'nin “İsraf” konulu yarışmalarının ödül töreni AKM’de gerçekleştirildi
Vakıflar İdaresi'nin “İsraf” konulu yarışmalarının ödül töreni AKM’de gerçekleştirildi
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’ndan gençlik konseri
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’ndan gençlik konseri
KKTC İnsan Hakları Derneği’nden 19 Mayıs mesajı
KKTC İnsan Hakları Derneği’nden 19 Mayıs mesajı
DAÜ-SEN: “KIBTES’in LGBTİ+ bireylere hakaretlerini kınıyoruz”
DAÜ-SEN: “KIBTES’in LGBTİ+ bireylere hakaretlerini kınıyoruz”
Camilerden 19 Mayıs'a özel
Camilerden 19 Mayıs'a özel
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, gençlerle çevrimiçi biraraya geldi
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, gençlerle çevrimiçi biraraya geldi

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim