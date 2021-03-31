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KKTC'de 31'i yerel 35 yeni vaka

"Toplam 6778 test yapıldı, 31'i yerel 35 pozitif vakaya rastlandı, 35 kişi taburcu edildi"

31 Mart 2021 Çarşamba 18:48
KKTC'de 31'i yerel 35 yeni vaka
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 6778  olup, 31'i  yerel 35 pozitif vakaya rastlanmış, 35 kişi taburcu edilmiştir.

4 kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar .

31 kişi ise yerel vakadır.

7 kişi Lefkoşa, 15 kişi Gazimağusa, 7 kişi Girne, 2 kişi İskele Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

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Lefkoşa Lefkoşa Merkez- 1 / Gönyeli-2 / Değirmenlik-1 / Yenikent-1/ Ortaköy-1 / K.Kaymaklı-1

Girne Girne Merkez- 2 / Alsancak-5

Gazimağusa Gazimağusa Merkez -3 / Görneç-1 / Baykal-5 / Çanakkale- 1 / Sakarya-2 / Ergenekon Köyü- 1 / Gülseren-1 / Karakeşliler Bölgesi- 1

İskele Dipkarpaz-1/ İskele Merkez-1

31 Mart  2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6778 Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 35 Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 4 Yerel Vaka Sayısı: 31  İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 35   Bugün Kaybedilen Hasta: Yapılan Toplam Test Sayısı: 746.293 Toplam Vaka Sayısı: 4404     İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3959  Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 419       Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 83           Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 333 Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 26 Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3

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