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KKTC'de 31'i yerel 35 yeni vaka

"Toplam 8461 test yapıldı, 31'i yerel 35 pozitif vakaya rastlandı, 37 kişi taburcu edildi"

12 Nisan 2021 Pazartesi 19:00
KKTC'de 31'i yerel 35 yeni vaka
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 8461 olup, 31'i yerel 35 pozitif vakaya 37 kişi taburcu edilmiştir. 1 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelmiştir.

3 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar.

31 kişi ise yerel vakadır.

11 kişi Lefkoşa, 15 kişi Gazimağusa, 3 kişi Girne, 2 kişi İskele Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

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Lefkoşa Lefkoşa Merkez-2/ Yakındoğu Bulvarı- 3/ Sanayi Bölgesi-1/ Marmara-1 Haspolat-2/ Gönyeli-1/ Hamitköy-1

Girne Girne Merkez- 2 / Karşıyaka-1-

Gazimağusa Gazimağusa Merkez -8 / Tuzla-1/ Salamis Yolu-2 / Kaleiçi-2 / Karakol Bölgesi- 1/ Yeniboğaziçi-1

İskele Kaplıca-2

12 Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 8461 Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 35 Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1 Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 3 Yerel Vaka Sayısı: 31 İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 37 Bugün Kaybedilen Hasta: Yapılan Toplam Test Sayısı: 836.410 Toplam Vaka Sayısı: 5108 İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 4394 Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 684 Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 82 Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 598 Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 27 Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 4

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