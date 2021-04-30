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KKTC'de 30'u yerel 43 yeni vaka

"Toplam 9750 test yapıldı, 30'u yerel 43 pozitif vakaya rastlandı, 90 kişi taburcu edildi"

30 Nisan 2021 Cuma 19:09
KKTC'de 30'u yerel 43 yeni vaka
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 9750 olup, 30'u yerel 43 pozitif vakaya rastlanmış, 90 kişi taburcu edilmiştir. 5 kişi hava yolu hava ile ülkemize gelmiştir. 8 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 30 kişi ise yerel vakadır. 14 kişi Lefkoşa, 2 kişi Gazimağusa, 10 kişi Girne, 4 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir.

30 Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 9750 Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 43 Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 5 Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 8 Yerel Vaka Sayısı: 30 İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 90 Bugün Kaybedilen Hasta: Yapılan Toplam Test Sayısı: 985. 997 Toplam Vaka Sayısı: 6282 İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 5558 Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 693 Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 113 Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 575 Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 31 Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5 Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 292 Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 71 Güvende Kal Genel tablo Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 914 Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 1336

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