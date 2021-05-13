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KKTC'de 30'u yerel 37 yeni vaka

"Toplam 4490 test yapıldı, 30'u yerel 37 pozitif vakaya rastlandı, 38 kişi taburcu edildi"

13 Mayıs 2021 Perşembe 19:17
KKTC'de 30'u yerel 37 yeni vaka
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 4490 olup, 30'u  yerel 37 pozitif vakaya rastlanmış 38 kişi taburcu edilmiştir. 2 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 5  kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 30 kişi ise yerel vakadır. 16 kişi Lefkoşa, 4 kişi Gazimağusa, 10 kişi Girne Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Gönyeli-3 / Haspolat-2/ Göçmenköy-1/ Hamitköy-5 / Ortaköy-2/ K.Kaymaklı-3

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Girne

Karaman Köyü-1 / Girne Merkez-6 / Çatalköy-2 / Kaşgar-1

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez-1 / Paşaköy-1/ Mutluyaka-2

13 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 4490   Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 37  Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2  Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 5 Yerel Vaka Sayısı: 30 İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 38 Bugün Kaybedilen Hasta:  Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.087.032 Toplam Vaka Sayısı: 6818 İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6289 Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 496  Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 34 Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 443 Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 18 Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33 Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1 Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 1133  Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 42 Güvende Kal Genel tablo Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2146 Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 3104

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