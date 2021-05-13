KKTC'de 30'u yerel 37 yeni vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 4490 olup, 30'u yerel 37 pozitif vakaya rastlanmış 38 kişi taburcu edilmiştir. 2 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 5 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 30 kişi ise yerel vakadır. 16 kişi Lefkoşa, 4 kişi Gazimağusa, 10 kişi Girne Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Gönyeli-3 / Haspolat-2/ Göçmenköy-1/ Hamitköy-5 / Ortaköy-2/ K.Kaymaklı-3

Girne

Karaman Köyü-1 / Girne Merkez-6 / Çatalköy-2 / Kaşgar-1

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez-1 / Paşaköy-1/ Mutluyaka-2

13 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 4490 Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 37 Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2 Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 5 Yerel Vaka Sayısı: 30 İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 38 Bugün Kaybedilen Hasta: Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.087.032 Toplam Vaka Sayısı: 6818 İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6289 Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 496 Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 34 Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 443 Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 18 Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33 Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1 Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 1133 Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 42 Güvende Kal Genel tablo Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2146 Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 3104