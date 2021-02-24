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KKTC'de 29'u yerel 49 yeni vaka

Bakan Üstel "Toplam 5143 test yapıldı, 29'u yerel 49 pozitif vakaya rastlandı, 40 kişi taburcu edildi"

24 Şubat 2021 Çarşamba 19:46
KKTC'de 29'u yerel 49 yeni vaka
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Sağlık Bakanı Dt. Ünal Üstel, son 24 saatte yapılan test sayısının 5143 olduğunu, 29'u yerel 49 pozitif vakaya rastlandığını , 1 kişinin yoğun bakımdan çıkarılarak servise alındığını, 40 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Üstel, 1 kişinin deniz yolu ile 7 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 12 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını , 29 kişinin yerel vaka olduğunu kaydetti.

Bakan Üstel, kısmı açılma ile birlikte halkın büyük bir kısmının özellikle marketler ve mağazalar gibi kalabalık yerlerde bulunduklarını gözlemlediğini, ihtiyaçlar dışında sadece vakit geçirmek için dışarıda olmanın olumsuz yansımaları olacağını belirtti.

Salgının henüz sona ermediğine dikkat çeken Bakan Üstel, kurallara uymak gerektiğini, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarını yerine getirmenin büyük önem arz ettiğini vurguladı.

Üstel vakalardan 18 kişinin Lefkoşa, 21 kişinin Girne, 1 kişinin Mağusa, 1 kişinin İskele Bölgesi'nden olduğunu belirtti.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Haspolat 1 / Göçmenköy 1 / Gönyeli 1/ K. Kaymaklı-6/ Lefkoşa Merkez -1 / Hamitköy -3 / Kızılbaş -1/ Sulariçi-3 / Cihangir - 1

Girne

Girne Merkez -12 / Dikmen -3 / Karaoğlanoğlu- 1 / Alsancak 3 / Çatalköy 2

Gazimağusa

Beyarmudu -1 / iskele Boğaziçi-1

24 Şubat 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

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Bugün Yapılan Test Sayısı: 5143

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 49

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 8

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 12

Yerel Vaka Sayısı: 29

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 40

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 521.814

Toplam Vaka Sayısı: 3297

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 2917

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 356

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 115

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 237

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 23

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 4

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