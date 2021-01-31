KKTC'de 29'u yerel 38 yeni vaka

1 KİŞİNİN HAVA YOLU İLE ÜLKEYE GELDİ, 8 KİŞİNİN DAHA ÖNCE TESPİT EDİLEN VAKALARIN TEMASLILARI OLDUĞU VE BU SÜRE İÇİNDE GÖZETİM ALTINDA BULUNDUĞU, 29 KİŞİNİN İSE YEREL VAKA OLDUĞU AÇIKLANDI.

VAKALARDAN 19’U LEFKOŞA, 14'Ü GİRNE, 4’Ü MAĞUSA BÖLGESİNDEN

KKTC’de bugün yapılan 2 bin 826 PCR testinden 38’inin daha pozitif çıkmasıyla toplam vaka sayısı 2 bin 325’e yükselirken, tedavi gören hastalardan 3’ünün daha yoğun bakıma alındığı açıklandı. Yeni teşhis edilen vakalardan 29’unun yerel olduğu bildirildi.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 14’e yükseldi. İyileşen 16 kişi ise taburcu edildi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin, son 24 saatte yapılan koronavirüs testleriyle ilgili açıklamasına göre 2 bin 826 testle 29'u yerel 38 pozitif vakaya rastlandı. Pilli, 3 kişinin yoğun bakıma alındığını, 16 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, 1 kişinin hava yolu ile ülkeye geldiğini, 8 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 29 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

Pilli, vakalardan 19 kişinin Lefkoşa, 14 kişinin Girne, 4 kişinin Mağusa bölgesinden olduğunu belirtti.

Bugün itibarıyla KKTC’de toplam test sayısı 403 bin 958’e, vaka sayısı 2 bin 325’e, iyileşenlerin sayısı 1879’a yükselirken, tedavisi devam eden 432 hasta var.

Bunlardan 105’i Pandemi Merkezinde tedavi görürken 313 kişi ise pandemi otellerinde takip ediliyor.

Durumu ağır olan 14 hasta ise yoğun bakım servisinde tedavi görüyor.

KKTC’de bugüne kadar koronavirüs nedeniyle 14 can kaybı oldu.