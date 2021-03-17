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KKTC'de 29'u yerel 37 yeni vaka

"Toplam 6405 test yapıldı, 29'u yerel 37 pozitif vakaya rastlandı, 19 kişi taburcu edildi"

17 Mart 2021 Çarşamba 19:15
KKTC'de 29'u yerel 37 yeni vaka
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"Toplam 6405 test yapıldı, 29'u yerel 37 pozitif vakaya rastlandı, 19 kişi taburcu edildi"

Son 24 saatte yapılan test sayısı 6405 olup, 29'u yerel 37 pozitif vakaya rastlanmış, 19 kişi taburcu edilmiştir.

4 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiş, 4 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 29 kişi ise yerel vakadır.

14 kişi Lefkoşa, 11 kişi Girne, 3 kişi Gazimağusa, 1 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Merkez-4 / Sulariçi-5 / Yenişehir-1 / K.Kaymaklı-1 / Gönyeli-2 / Göçmenköy-1

Girne

Girne Merkez- 1/ Çatalköy-1/ Dikmen-1/ Karşıyaka-1/Zeytinlik-4/ Boğazköy-2 / Lapta-1

Gazimağusa

Ulukışla-3

Güzelyurt

Güzelyurt merkez-1

17 Mart 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

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Bugün Yapılan Test Sayısı: 6405

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 37

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 4

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı:4

Yerel Vaka Sayısı: 29

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 19

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 645.513

Toplam Vaka Sayısı: 3913

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3509

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 380

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 80

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 298

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 24

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2

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