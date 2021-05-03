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KKTC'de 28'i yerel 42 yeni vaka

"Toplam 9766 test yapıldı, 28'i yerel 42 pozitif vakaya rastlandı, 71 kişi taburcu edildi"

03 Mayıs 2021 Pazartesi 19:12
KKTC'de 28'i yerel 42 yeni vaka
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 9766 olup, 28'i yerel 42 pozitif vakaya rastlanmış 71 kişi taburcu edilmiştir. 2 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 12 kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 28 kişi ise yerel vakadır.

18 kişi Lefkoşa, 8 kişi Gazimağusa, 2 kişi Girne Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Çağlayan-2 / Göçmenköy-2 / Gönyeli-3 / Sanayi Bölgesi-1/ Ortaköy-1/ Haspolat-1/ Surlariçi-2/ Dumlupınar-1/ K.Kaymaklı-3/ Hamitköy-2

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Girne

Girne Boğaz-1 / Zeytinlik-1

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez-1/ Sanayi-1 / Yeniboğaziçi-1/ Baykal-2 / Alaniçi-1/ Salamis Yolu-1/ Yenişehir-1

3  Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 9766  Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 42 Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2 Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 12 Yerel Vaka Sayısı: 28  İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 71 Bugün Kaybedilen Hasta:  Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.008.082  Toplam Vaka Sayısı: 6403   İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 5767 Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 604     Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 74 Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 502 Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 23 Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 32  Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5 Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 80 Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 246 Güvende Kal Genel tablo Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1089 Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 1627

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