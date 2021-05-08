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KKTC'de 28'i yerel 41 yeni vaka

"Toplam 8276 test yapıldı, 28'i yerel 41 pozitif vakaya rastlandı, 39 kişi taburcu edildi" 

08 Mayıs 2021 Cumartesi 18:56
KKTC'de 28'i yerel 41 yeni vaka
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 8276 olup, 28'i yerel 41 pozitif vakaya rastlanmış 39 kişi taburcu edilmiştir. 

1 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 12 kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 28 kişi ise yerel vakadır. 

10 kişi Lefkoşa, 4 kişi Gazimağusa, 11 kişi Girne, 1 kişi İskele, 2  kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Ortaköy-1/ Gönyeli-3 / Göçmenköy-1/Haspolat-1 / K.Kaymaklı-3 / Alayköy-1 

Girne 

Girne Merkez- 4/ Zeytinlik-2/ Karaoğlanoğlu-5 

Gazimağusa 

Gazimağusa Merkez-1 / Gülseren-2/ Karakol-1 

İskele 

Ağıllar Köyü-1 

Güzelyurt 
Güzelyurt Merkez- 2 


8  Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 8276 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 41  

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1 

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Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 12 

Yerel Vaka Sayısı: 28 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 39  

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.050.981 

Toplam Vaka Sayısı: 6649 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6074  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 542  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 52  

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 460  

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 28 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2 


Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 253  
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 51 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1367 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 2127

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Son Güncelleme: 08.05.2021 19:00
Anahtar Kelimeler:
KktcVakaPandemiCovid19
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