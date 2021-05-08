KKTC'de 28'i yerel 41 yeni vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 8276 olup, 28'i yerel 41 pozitif vakaya rastlanmış 39 kişi taburcu edilmiştir.
1 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 12 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 28 kişi ise yerel vakadır.
10 kişi Lefkoşa, 4 kişi Gazimağusa, 11 kişi Girne, 1 kişi İskele, 2 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Ortaköy-1/ Gönyeli-3 / Göçmenköy-1/Haspolat-1 / K.Kaymaklı-3 / Alayköy-1
Girne
Girne Merkez- 4/ Zeytinlik-2/ Karaoğlanoğlu-5
Gazimağusa
Gazimağusa Merkez-1 / Gülseren-2/ Karakol-1
İskele
Ağıllar Köyü-1
Güzelyurt
Güzelyurt Merkez- 2
8 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 8276
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 41
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 12
Yerel Vaka Sayısı: 28
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 39
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.050.981
Toplam Vaka Sayısı: 6649
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6074
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 542
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 52
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 460
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 28
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 253
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 51
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1367
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 2127