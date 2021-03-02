KKTC'de 27’si yerel 35 pozitif vakaya rastlandı

Saplık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre son 24 saatte yapılan test sayısı 7435 olup, 27’si yerel 35 pozitif vakaya rastlanmış, 54 kişi taburcu edilmiştir.
3 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiş, 5 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar.
27 kişi ise yerel vakadır.
23 kişi Lefkoşa, 8 kişi Girne, 1 kişi Gazimağusa Bölgesi’ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Girne
Dikmen – 2 / Lapta -1 / Çatalköy-4 / Alsancak- 1
Gazimağusa
Vadili -1
2 Mart 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 7435 Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 35 Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3 Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 5 Yerel Vaka Sayısı: 27 İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 54 Bugün Kaybedilen Hasta: Yapılan Toplam Test Sayısı: 555.484 Toplam Vaka Sayısı: 3492 İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3061 Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 408 Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 69 Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 336 Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 23 Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3