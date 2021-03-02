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KKTC'de 27’si yerel 35 pozitif vakaya rastlandı

02 Mart 2021 Salı 19:11
KKTC'de 27’si yerel 35 pozitif vakaya rastlandı
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Saplık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre son 24 saatte yapılan test sayısı 7435 olup, 27’si  yerel 35  pozitif vakaya rastlanmış, 54 kişi taburcu edilmiştir.

3 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiş, 5 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar.

27 kişi ise yerel vakadır.

23  kişi Lefkoşa, 8 kişi Girne, 1 kişi Gazimağusa Bölgesi’ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

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Marmara – 1 /  Hamitköy- 4 / Göçmenköy- 1 / Haspolat 12 / Sulariçi-2  / K. Kaymaklı-2 / Alayköy-1

Girne

Dikmen – 2  / Lapta -1 / Çatalköy-4 / Alsancak- 1

Gazimağusa

Vadili  -1

2  Mart  2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7435 Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 35 Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  3 Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 5 Yerel Vaka Sayısı: 27 İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 54 Bugün Kaybedilen Hasta: Yapılan Toplam Test Sayısı: 555.484 Toplam Vaka Sayısı: 3492 İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3061 Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 408 Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 69 Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 336 Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 23 Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3

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