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KKTC'de 27 yeni vaka
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KKTC'de 27 yeni vaka

′′ Toplam 7,092 test yapıldı. 17 ' si yerel olan 27 pozitif vaka vardı. 37 kişi taburcu edildi."

09 Mart 2021 Salı 19:24
KKTC'de 27 yeni vaka
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′′ Toplam 7,092 test yapıldı. 17 ' si yerel olan 27 pozitif vaka vardı. 37 kişi taburcu edildi."

Son 24 saatte yapılan test sayısı 7,092. oldu. 17 ' si yerel 27 pozitif vaka çıktı. 37 kişi taburcu edildi.

9 kişi daha önce vaka teması tespit edilirken ve bu dönemde gözlem altında tutulan 1 kişi havadan ülkemize geldi. 17 kişi yerel vakalar.

21 kişi Lefkoşa 'dan, 4 kişi Girne' den, 1 kişi Gazimağusa bölgesinden.

Vakaların bölgeye göre kırılımı:

Lefkoşa

Cihangir-1 /K.Kaymaklı-2 / Ortaköy- 1 / Göçmenköy- 2/ Gönyeli-1 / Surlariçi-1/ Haspolat-11 / Değirmenlik-2

Girne

Central Girne- 2 / Çatalköy-2

Gazimağusa

Vadili-1

9 Mart 2021 itibariyle Covid-19 genel durumu şu şekildedir:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7,092

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Bugün Onaylanan Pozitif Vaka Sayısı: 27

Yurtdışından Vaka Sayısı: 1

Karantinada Pozitif Çıkan Temaslı Vaka Sayısı: 9

Yerel vaka sayısı: 17

Bugün İyileşen ve Taburcu Olan Hasta Sayısı: 37

Bugünkü Hasta Sayısı: 0

Toplam Yapılan Test Sayısı: 596,215

Toplam vaka sayısı: 3,664

Toplam İyileşen ve Taburcu Olan Hasta Sayısı: 3,285

Tedavi Alan Vaka Sayısı: 355

Pandemi Merkezi ' nde Hasta Sayısı: 55

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 297

Toplam Hasta Sayısı: 24

Yoğun Bakımda Hasta Sayısı: 3

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