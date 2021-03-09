KKTC'de 27 yeni vaka

′′ Toplam 7,092 test yapıldı. 17 ' si yerel olan 27 pozitif vaka vardı. 37 kişi taburcu edildi."
Son 24 saatte yapılan test sayısı 7,092. oldu. 17 ' si yerel 27 pozitif vaka çıktı. 37 kişi taburcu edildi.
9 kişi daha önce vaka teması tespit edilirken ve bu dönemde gözlem altında tutulan 1 kişi havadan ülkemize geldi. 17 kişi yerel vakalar.
21 kişi Lefkoşa 'dan, 4 kişi Girne' den, 1 kişi Gazimağusa bölgesinden.
Vakaların bölgeye göre kırılımı:
Lefkoşa
Cihangir-1 /K.Kaymaklı-2 / Ortaköy- 1 / Göçmenköy- 2/ Gönyeli-1 / Surlariçi-1/ Haspolat-11 / Değirmenlik-2
Girne
Central Girne- 2 / Çatalköy-2
Gazimağusa
Vadili-1
9 Mart 2021 itibariyle Covid-19 genel durumu şu şekildedir:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 7,092
Yurtdışından Vaka Sayısı: 1
Karantinada Pozitif Çıkan Temaslı Vaka Sayısı: 9
Yerel vaka sayısı: 17
Bugün İyileşen ve Taburcu Olan Hasta Sayısı: 37
Bugünkü Hasta Sayısı: 0
Toplam Yapılan Test Sayısı: 596,215
Toplam vaka sayısı: 3,664
Toplam İyileşen ve Taburcu Olan Hasta Sayısı: 3,285
Tedavi Alan Vaka Sayısı: 355
Pandemi Merkezi ' nde Hasta Sayısı: 55
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 297
Toplam Hasta Sayısı: 24
Yoğun Bakımda Hasta Sayısı: 3