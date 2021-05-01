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KKTC'de 27'si yerel 44 yeni vaka

"Toplam 6319 test yapıldı, 27'si yerel 44 pozitif vakaya rastlandı, 80 kişi taburcu edildi" 

01 Mayıs 2021 Cumartesi 19:01
KKTC'de 27'si yerel 44 yeni vaka
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 6319 olup, 27'si  yerel 44 pozitif vakaya rastlanmış, 80 kişi taburcu edilmiştir. 

17 kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 27 kişi ise yerel vakadır. 

13 kişi Lefkoşa, 4 kişi Gazimağusa, 10 kişi Girne Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Lefkoşa Merkez-2 / Ortaköy-2 / Gönyeli-1/ Haspolat-1/ Çağlayan-1/ Dereboyu-1/ Hamitköy-2 / Yenikent-1/ Yenişehir-1/ Kırklarköyü-1 

Girne 

Girne Merkez-5/ Alemdağ-1 / Karakum-1/ Girne Boğaz-3 

Gazimağusa 


Gazimağusa Merkez-1/ Salamis Yolu-1/ Serdarlı-1/ Geçitkale-1 

1 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6319 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 44 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 17  

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Yerel Vaka Sayısı: 27 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 80 

Bugün Kaybedilen Hasta:  1 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 992. 316   

Toplam Vaka Sayısı: 6326  

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 5638 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 656   

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 112 

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 540  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 32  

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 4 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 337  
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 18 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1233 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 1354

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