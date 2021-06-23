banner386
banner365
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Akaryakıta zam yapılmayacak!
Akaryakıta zam yapılmayacak!
Pandeminin merkezindekiler bilime ne kattı?
Pandeminin merkezindekiler bilime ne kattı?
15 ayın hesabını kim verecek!
15 ayın hesabını kim verecek!
23 Haziran 2021 Çarşamba gündemi
23 Haziran 2021 Çarşamba gündemi
banner376

KKTC'de 27'si yerel 28 yeni vaka

"Toplam 8491 test yapıldı, 27'si yerel 28 pozitif vakaya rastlandı, 18 kişi taburcu edildi"

23 Haziran 2021 Çarşamba 18:59
KKTC'de 27'si yerel 28 yeni vaka
banner337

Son 24 saatte yapılan test sayısı 8491 olup, 27'si yerel  28 pozitif vakaya rastlanmış, 18 kişi taburcu edilmiştir. 1 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 27 kişi ise yerel vakadır. 4 kişi Lefkoşa, 13 kişi Girne, 9 kişi Gazimağusa, 1 kişi İskele Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Kızılbaş-1/ K.Kaymaklı-2 / Yakındoğu Bulvarı-1

Girne

Girne Merkez- 9 / Dikmen-1/ Alsancak-1 / Karaoğlanoğlu-2

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez-4 / Dumlupınar-1/ Yeniboğaziçi-1/ Vadili-3

İskele

Aygün-1

23 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 8491 Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 28 Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :   Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı:  1  Yerel Vaka Sayısı: 27 İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 18 Bugün Kaybedilen Hasta:  Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.409. 732 Toplam Vaka Sayısı: 7845 İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7509 Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 301  Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 22      Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 263 Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 15 Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 35 Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:  1 Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 5175 Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 394 Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 475 Güvende Kal Genel tablo Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2544 Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 15.325

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler Ve Dışilişkiler Komitesi bugün toplandı
Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler Ve Dışilişkiler Komitesi bugün toplandı
KITOB: “Normalleşme sürecine girip kapılarımızı dünyaya açmamızın vakti yaklaşmış gibi görünüyor ”
KITOB: “Normalleşme sürecine girip kapılarımızı dünyaya açmamızın vakti yaklaşmış gibi görünüyor ”
Tarım Bakanlığı: “Üretimin devamlılığı ve üreticinin motivasyonunun sağlanabilmesi adına yapılan çalışmalar Başbakan Saner’in de destekleri ile sonuç vermiştir”
Tarım Bakanlığı: “Üretimin devamlılığı ve üreticinin motivasyonunun sağlanabilmesi adına yapılan çalışmalar Başbakan Saner’in de destekleri ile sonuç vermiştir”
FODER’in düzenlediği “Işıkla Yolculuk” sergisi açıldı
FODER’in düzenlediği “Işıkla Yolculuk” sergisi açıldı
“Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (Değişiklik) Yasa Tasarısı” görüşüldü
“Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (Değişiklik) Yasa Tasarısı” görüşüldü
Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı’nın KKTC’de görevlendirdiği yangın helikopteri, bakan Çavuşoğlu tarafından teslim alındı
Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı’nın KKTC’de görevlendirdiği yangın helikopteri, bakan Çavuşoğlu tarafından teslim alındı
DAÜ en iyi genç üniversiteler sıralamasına girdi
DAÜ en iyi genç üniversiteler sıralamasına girdi
Elektrik kesintisi
Elektrik kesintisi
KTFF ile Ekonomi ve Enerji Bakanlığı arasında protokol imzalandı
KTFF ile Ekonomi ve Enerji Bakanlığı arasında protokol imzalandı
Saner: “KKTC'de en son cumhurbaşkanlığı seçimlerinde irade, iki egemen, eşit devlet statüsünde görüşmelerin devamı yönünde gerçekleşti“
Saner: “KKTC'de en son cumhurbaşkanlığı seçimlerinde irade, iki egemen, eşit devlet statüsünde görüşmelerin devamı yönünde gerçekleşti“

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim