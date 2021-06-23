KKTC'de 27'si yerel 28 yeni vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 8491 olup, 27'si yerel 28 pozitif vakaya rastlanmış, 18 kişi taburcu edilmiştir. 1 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 27 kişi ise yerel vakadır. 4 kişi Lefkoşa, 13 kişi Girne, 9 kişi Gazimağusa, 1 kişi İskele Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Kızılbaş-1/ K.Kaymaklı-2 / Yakındoğu Bulvarı-1

Girne

Girne Merkez- 9 / Dikmen-1/ Alsancak-1 / Karaoğlanoğlu-2

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez-4 / Dumlupınar-1/ Yeniboğaziçi-1/ Vadili-3

İskele

Aygün-1

23 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 8491 Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 28 Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 1 Yerel Vaka Sayısı: 27 İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 18 Bugün Kaybedilen Hasta: Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.409. 732 Toplam Vaka Sayısı: 7845 İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7509 Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 301 Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 22 Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 263 Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 15 Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 35 Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1 Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 5175 Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 394 Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 475 Güvende Kal Genel tablo Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2544 Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 15.325