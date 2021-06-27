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KKTC'de 26'sı yerel 39 yeni vaka

"Toplam 7230 test yapıldı, 26'sı yerel 39  pozitif vakaya rastlandı, 25 kişi taburcu edildi" 

27 Haziran 2021 Pazar 18:46
KKTC'de 26'sı yerel 39 yeni vaka
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2 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 11 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 26 kişi ise yerel vakadır. 

6 kişi Lefkoşa, 13 kişi Girne, 5 kişi Gazimağusa, 1 kişi İskele,  1 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Gönyeli-2 / Lefkoşa Merkez-1/ Ortaköy-1/ Kızılbaş-1/ Kermiya-1 


Gazimağusa 

Serdarlı-1 / Akdoğan-1/ Çanakkale-1/ Dörtyol-1 / Köprü Köyü-1 

Girne 

Girne Merkez- 11/ Karaoğlanoğlu-1/ Lapta-1 

Güzelyurt 

Zümrütköy-1 

İskele 

İskele Merkez-1 


27 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7230  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 39 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  2 

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Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 11 

Yerel Vaka Sayısı: 26 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 25    

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.443.303 

Toplam Vaka Sayısı: 7996 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7618  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 343  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 23      

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 301 

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 19 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 35 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:   

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 2455  

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 293
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 281 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3357 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 16.665

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