KKTC'de 26'sı yerel 39 yeni vaka

2 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 11 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 26 kişi ise yerel vakadır.

6 kişi Lefkoşa, 13 kişi Girne, 5 kişi Gazimağusa, 1 kişi İskele, 1 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Gönyeli-2 / Lefkoşa Merkez-1/ Ortaköy-1/ Kızılbaş-1/ Kermiya-1



Gazimağusa

Serdarlı-1 / Akdoğan-1/ Çanakkale-1/ Dörtyol-1 / Köprü Köyü-1

Girne

Girne Merkez- 11/ Karaoğlanoğlu-1/ Lapta-1

Güzelyurt

Zümrütköy-1

İskele

İskele Merkez-1



27 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7230

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 39

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 11

Yerel Vaka Sayısı: 26

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 25

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.443.303

Toplam Vaka Sayısı: 7996

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7618

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 343

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 23

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 301

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 19

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 35

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 2455

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 293

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 281

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3357

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 16.665