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KKTC'de 25'i yerel 34 yeni vaka

′′ Toplam 6,081 test yapıldı. 25 ' si yerel olan 34 pozitif vaka vardı. 36 kişi taburcu edildi."

13 Mart 2021 Cumartesi 19:16
KKTC'de 25'i yerel 34 yeni vaka
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′′ Toplam 6,081 test yapıldı. 25 ' si yerel olan 34 pozitif vaka vardı. 36 kişi taburcu edildi."

Son 24 saatte yapılan test sayısı 6,081. oldu. 25 ' si yerel 34 pozitif vaka çıktı. 36 kişi taburcu edildi.

6 kişi daha önce vaka teması tespit edilirken ve bu dönemde gözlem altında tutulan 3 kişi hava yoluyla ülkemize geldi. 25 kişi yerel vakalar.

14 kişi Lefkoşa, 11 kişi Girne bölgesinden.

Vakaların bölgeye göre kırılımı:

Lefkoşa

Central Lefkoşa-4/ Değirmenlik-2/ Dilekkaya-1/ Yenikent-1/ Gönyeli-2/ Ortaköy-1/ K.kaymaklı-2/ Surlariçi-1

Girne

Central Girne-4/ Boğazköy-3/ Ozanköy-1/ Karaoğlanoğlu-2/ Dikmen-1

13 Mart 2021 itibariyle Covid-19 genel durumu şu şekildedir:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6,081

Bugün Onaylanan Pozitif Vaka Sayısı: 34

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Yurtdışından Vaka Sayısı: 3

Karantinada Pozitif Çıkan Temaslı Vaka Sayısı: 6

Yerel vaka sayısı: 25

Bugün İyileşen ve Taburcu Olan Hasta Sayısı: 36

Bugünkü Hasta Sayısı: 0

Toplam Yapılan Test Sayısı: 622,091

Toplam vaka sayısı: 3,793

Toplam İyileşen ve Taburcu Olan Hasta Sayısı: 3,413

Tedavi Alan Vaka Sayısı: 356

Pandemi Merkezi ' nde Hasta Sayısı: 64

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 290

Toplam Hasta Sayısı: 24

Yoğun Bakımda Hasta Sayısı: 2

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