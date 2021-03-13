KKTC'de 25'i yerel 34 yeni vaka

′′ Toplam 6,081 test yapıldı. 25 ' si yerel olan 34 pozitif vaka vardı. 36 kişi taburcu edildi."
Son 24 saatte yapılan test sayısı 6,081. oldu. 25 ' si yerel 34 pozitif vaka çıktı. 36 kişi taburcu edildi.
6 kişi daha önce vaka teması tespit edilirken ve bu dönemde gözlem altında tutulan 3 kişi hava yoluyla ülkemize geldi. 25 kişi yerel vakalar.
14 kişi Lefkoşa, 11 kişi Girne bölgesinden.
Vakaların bölgeye göre kırılımı:
Lefkoşa
Central Lefkoşa-4/ Değirmenlik-2/ Dilekkaya-1/ Yenikent-1/ Gönyeli-2/ Ortaköy-1/ K.kaymaklı-2/ Surlariçi-1
Girne
Central Girne-4/ Boğazköy-3/ Ozanköy-1/ Karaoğlanoğlu-2/ Dikmen-1
13 Mart 2021 itibariyle Covid-19 genel durumu şu şekildedir:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 6,081
Bugün Onaylanan Pozitif Vaka Sayısı: 34
Karantinada Pozitif Çıkan Temaslı Vaka Sayısı: 6
Yerel vaka sayısı: 25
Bugün İyileşen ve Taburcu Olan Hasta Sayısı: 36
Bugünkü Hasta Sayısı: 0
Toplam Yapılan Test Sayısı: 622,091
Toplam vaka sayısı: 3,793
Toplam İyileşen ve Taburcu Olan Hasta Sayısı: 3,413
Tedavi Alan Vaka Sayısı: 356
Pandemi Merkezi ' nde Hasta Sayısı: 64
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 290
Toplam Hasta Sayısı: 24
Yoğun Bakımda Hasta Sayısı: 2