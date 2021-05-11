KKTC'de 24'ü yerel 33 yeni vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 9010 olup, 24'ü yerel 33 pozitif vakaya rastlanmış 39 kişi taburcu edilmiştir. 1 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 8 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 24 kişi ise yerel vakadır. 17 kişi Lefkoşa, 1 kişi Gazimağusa, 5 kişi Girne, 1 Güzelyurt Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Gönyeli-4 / Yenikent-2 / K.kaymaklı-3 / Sanayi Bölgesi-2 / Hamitköy-2/ Metehan-2/ Haspolat-1/ Çağlayan-1

Girne

Girne Merkez-4 / Edremit-1

Gazimağusa

Çanakkale- Bölgesi -1

Güzelyurt

Aşağı Bostancı-1

11Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 9010 Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 33 Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1 Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 8 Yerel Vaka Sayısı: 24 İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 39 Bugün Kaybedilen Hasta: Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.076. 237 Toplam Vaka Sayısı: 6750 İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6206 Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 511 Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 43 Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 448 Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 18 Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33 Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2 Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 66 Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 454 Güvende Kal Genel tablo Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 702 Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 3003