KKTC'de 24'ü yerel 27 yeni pozitif vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 6580 olup, 24'ü yerel 27 pozitif vakaya 10 kişi taburcu edilmiştir.

3 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 24 kişi ise yerel vakadır.



6 kişi Lefkoşa, 15 kişi Girne, 2 kişi Gazimağusa,1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Ortaköy-1 / Gönyeli-2/ K.Kaymaklı-2/ Hamitköy-1

Girne

Girne Merkez- 12/ Karakum-1/ Lapta-1/ Boğaz-1

Gazimağusa

Karakol-1/ Gülseren-1

Lefke

Yeşilyurt-1

19 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6580

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 27

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 3

Yerel Vaka Sayısı: 24

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 10

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.370.425

Toplam Vaka Sayısı: 7747

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7403

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 309

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 27

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 274

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 8

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 35

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 763

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 337

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3688

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 12.929