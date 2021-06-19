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KKTC'de 24'ü yerel 27 yeni pozitif vaka

"Toplam 6580 test yapıldı, 24'ü yerel 27 pozitif vakaya rastlandı,10 kişi taburcu edildi" 

19 Haziran 2021 Cumartesi 18:50
KKTC'de 24'ü yerel 27 yeni pozitif vaka
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 6580 olup, 24'ü yerel 27 pozitif vakaya 10 kişi taburcu edilmiştir. 

3 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 24 kişi ise yerel vakadır. 


6 kişi Lefkoşa, 15 kişi Girne, 2 kişi Gazimağusa,1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Ortaköy-1 / Gönyeli-2/ K.Kaymaklı-2/ Hamitköy-1 

Girne 

Girne Merkez- 12/ Karakum-1/ Lapta-1/ Boğaz-1 

Gazimağusa 

Karakol-1/ Gülseren-1 

Lefke 

Yeşilyurt-1 

19 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6580   

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 27 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :   

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Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 3 

Yerel Vaka Sayısı: 24 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 10 

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.370.425 

Toplam Vaka Sayısı: 7747 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7403 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 309     

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 27       

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 274 

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 8 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 35 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 763 
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 337 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3688 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 12.929

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