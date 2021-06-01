KKTC'de 24' ü yerel 25 yeni vaka

"Toplam 8500 test yapıldı, 24' ü yerel 25 pozitif vakaya rastlandı, 33 kişi taburcu edildi"

Son 24 saatte yapılan test sayısı 8500 olup, 24'ü yerel 25 pozitif vakaya rastlanmış 33 kişi taburcu edilmiştir. 1 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 24 kişi ise yerel vakadır. 16 kişi Lefkoşa, 5 kişi Girne, 2 kişi Gazimağusa, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Meriç-1/ Alayköy-1/ K.kaymaklı-2/ Gönyeli-3 / Metehan-9

Girne

Girne Merkez-2 / Ozanköy-1/ Zeytinlik-1/ Karakum-1

Gazimağusa

Ulukışla-1/ Sakarya-1

Lefke

Lefke Merkez-1

1 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 8500 Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 25 Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 1 Yerel Vaka Sayısı: 24 İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 33 Bugün Kaybedilen Hasta: Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.228. 110 Toplam Vaka Sayısı: 7345 İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6998 Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 314 Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 27 Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 268 Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 17 Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33 Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2 Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 125 Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 200 Güvende Kal Genel tablo Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2152 Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 7057