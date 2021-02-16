KKTC'de 23 yeni vaka

Bakan Pilli: 16'sı yerel 23 pozitif vakaya rastlandı,1 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 4784 olduğunu, 16'sı yerel 23 pozitif vakaya rastlandığını , 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 75 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, 7 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını ,16 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

Pilli, vakalardan 11 kişinin Lefkoşa, 10 kişinin Girne, 2 kişinin Mağusa Bölgesi'nden olduğunu belirtti.

16 Şubat 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 4784

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 23

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 7

Yerel Vaka Sayısı: 16

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 75

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 482.118

Toplam Vaka Sayısı: 3105

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 2483

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 601

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 148

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 443

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 20

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 10