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KKTC'de 23 yeni vaka, 1 kişi hayatını kaybetti

21 Şubat 2021 Pazar 19:37
KKTC'de 23 yeni vaka, 1 kişi hayatını kaybetti
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Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre son 24 saatte yapılan test sayısı 4666 olup, 13’ü yerel 23 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi hayatını kaybetmiş, 56 kişi taburcu edilmiştir.

4 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiş, 6 kişi  daha önce tespit edilen vakaların  temaslısıdır  ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar.

13 kişi ise yerel vakadır.

Bölgelere göre vakaların dağılımı ;

9 kişi Lefkoşa, 4 kişi Girne, 6 kişi Mağusa 21 Şubat 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 4666

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 23

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :   4

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 6

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Yerel Vaka Sayısı: 13

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 56

Bugün Kaybedilen Hasta:  1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 504.171

Toplam Vaka Sayısı: 3216

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 2800

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 392

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 98

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 290

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 23

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 4 

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