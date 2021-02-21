KKTC'de 23 yeni vaka, 1 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre son 24 saatte yapılan test sayısı 4666 olup, 13’ü yerel 23 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi hayatını kaybetmiş, 56 kişi taburcu edilmiştir.
4 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiş, 6 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslısıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar.
13 kişi ise yerel vakadır.
Bölgelere göre vakaların dağılımı ;
9 kişi Lefkoşa, 4 kişi Girne, 6 kişi Mağusa 21 Şubat 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 4666
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 23
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 4
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 6
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 56
Bugün Kaybedilen Hasta: 1
Yapılan Toplam Test Sayısı: 504.171
Toplam Vaka Sayısı: 3216
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 2800
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 392
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 98
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 290
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 23
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 4