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KKTC'de 23'ü yerel 34 yeni vaka

"Toplam 9186 test yapıldı, 23'ü yerel 34 pozitif vakaya rastlandı, 46 kişi taburcu edildi"

10 Mayıs 2021 Pazartesi 19:13
KKTC'de 23'ü yerel 34 yeni vaka
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 9186 olup, 23'ü yerel 34 pozitif vakaya rastlanmış 46 kişi taburcu edilmiştir. 11 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 23 kişi ise yerel vakadır. 16 kişi Lefkoşa, 2 kişi Gazimağusa, 3 kişi Girne, 2 kişi İskele Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Lefkoşa Merkez-1 /Hamitköy-2 / K.Kaymaklı-4 / Ortaköy-1/ Haspolat-1/ Alayköy-2 / Sanayi Bölgesi-1/ Gönyeli-4

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Girne

Girne Boğaz-1 / Zeytinlik-1/ Çamlıbel-1 Gazimağusa Geçitkale-1 / Maraş-1

İskele

Makenzi Caddesi-2

10 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 9186 Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 34 Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 11 Yerel Vaka Sayısı: 23 İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 46 Bugün Kaybedilen Hasta: Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.067.227 Toplam Vaka Sayısı: 6717 İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6167 Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 517 Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 43 Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 450 Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 22 Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33 Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2 Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 58 Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 316 Güvende Kal Genel tablo Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1090 Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 2549

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