KKTC'de 23'ü yerel 33 yeni vaka

"Toplam 6991 test yapıldı, 23'ü yerel 33 pozitif vakaya rastlandı, 31 kişi taburcu edildi"

Son 24 saatte yapılan test sayısı 6991 olup, 23'ü yerel 33 pozitif vakaya rastlanmış, 31 kişi taburcu edilmiştir.

3 kişi hava yolu ile yurt dışından gelmiştir.

7 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar .

23 kişi ise yerel vakadır.

8 kişi Lefkoşa, 2 kişi Girne, 12 kişi Gazimağusa, 1 kişi İskele Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa Lefkoşa Merkez-1/ Hamitköy-2 / Gönyeli-1 / Dumlupınar-1 / Sulariçi-3

Girne Girne Merkez-2

Gazimağusa Gazimağusa Merkez- 8 / Kaliland Bölgesi -1 / Antalyalılar Bölgesi-1/ Sakarya-1/ Baykal-1

İskele Yedikonuk-1

25 Mart 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6991 Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 23 Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3 Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 7 Yerel Vaka Sayısı: 23 İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 31 Bugün Kaybedilen Hasta: Yapılan Toplam Test Sayısı: 704.361 Toplam Vaka Sayısı: 4211 İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3754 Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 433 Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 70 Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 359 Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 24 Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 4