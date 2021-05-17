KKTC'de 23'ü yerel 30 yeni vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 10.179 olup, 23'ü yerel 30 pozitif vakaya rastlanmış 39 kişi taburcu edilmiştir. 2 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 5 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 23 kişi ise yerel vakadır. 8 kişi Lefkoşa, 2 kişi Girne, 10 kişi Gazimağusa, 3 kişi İskele Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Taşkınköy-2/ Marmara-2 / K.Kaymaklı-1 / Yenikent-1/ Metehan-1/ Alayköy-1

Girne

Girne Merkez- 1/ Alsancak-1

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez -2 / Baykal-3 / Çanakkale-4 / Yeniboğaziçi-1

İskele

Mehmetçik-3

17 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 10.179 Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 30 Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2 Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 5 Yerel Vaka Sayısı: 23 İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 39 Bugün Kaybedilen Hasta: Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.113. 926 Toplam Vaka Sayısı: 6932 İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6503 Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 396 Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 24 Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 354 Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 17 Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33 Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1