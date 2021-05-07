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KKTC'de 23' ü yerel 27 yeni vaka

"Toplam 8836 test yapıldı, 23' ü yerel 27 pozitif vakaya rastlandı, 66 kişi taburcu edildi"

07 Mayıs 2021 Cuma 19:24
KKTC'de 23' ü yerel 27 yeni vaka
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 8836 olup, 23'ü yerel 27 pozitif vakaya rastlanmış 66 kişi taburcu edilmiştir. 3 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 1 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 23 kişi ise yerel vakadır. 11 kişi Lefkoşa, 2 kişi Gazimağusa, 8 kişi Girne, 1 kişi İskele, 1 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Ortaköy-2 / Hamitköy-1/ Gönyeli-3 / Metehan-2/ K.Kaymaklı-1 / Yenikent-2

Girne

Girne Merkez-3 / Beylerbeyi-1/ Edremit köyü-1/ Karaoğlanoğlu-1/ Lapta-1/ Boğaz-1

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Gazimağusa

Gazimağusa Merkez-1 / Tuzla-1

İskele

Ağıllar Köyü-1

Güzelyurt

Güzelyurt Merkez-1

7 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 8836 Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 27 Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3 Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 1 Yerel Vaka Sayısı: 23 İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 66 Bugün Kaybedilen Hasta: Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.042.705 Toplam Vaka Sayısı: 6608 İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6035 Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 540 Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 55 Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 471 Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 12 Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33 Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2 Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 329 Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 36 Güvende Kal Genel tablo Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1165 Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 2076

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