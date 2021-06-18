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KKTC'de 21'yerel 25 yeni vaka
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KKTC'de 21'yerel 25 yeni vaka

"Toplam 9202 test yapıldı, 21'yerel 25 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi taburcu edildi"

18 Haziran 2021 Cuma 19:20
KKTC'de 21'yerel 25 yeni vaka
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 9202 olup, 21'i yerel 25 pozitif vakaya rastlanmış,1 kişi hayatını kaybetmiş, 19 kişi taburcu edilmiştir. 1 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 3 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 21kişi ise yerel vakadır. 7 kişi Lefkoşa, 12 kişi Girne, 1 kişi Gazimağusa, 1 kişi İskele Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Haspolat-1 / Yenişehir-1/ Metehan-2/ K.kaymaklı-1 / Gönyeli-1/ Ortaköy-1

Girne

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Girne Merkez- 7 / Alsancak-2 / Kaşgar-1 / Aşağı Girne-1/ Yukarı Girne-1

Gazimağusa

Karakol-1

İskele

Makenzi -1

18 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 9202 Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 25 Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1 Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 3 Yerel Vaka Sayısı: 21 İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 19 Bugün Kaybedilen Hasta: 1 Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.370.425 Toplam Vaka Sayısı: 7720 İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7393 Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 292 Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 26 Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 257 Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 9 Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 35 Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 636 Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 259 Güvende Kal Genel tablo Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3262 Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 12.592

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