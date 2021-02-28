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KKTC'de 21'i yerel 33 yeni vaka

"Toplam 3338 test yapıldı, 21'i yerel 33 pozitif vakaya rastlandı, 24 kişi taburcu edildi"

28 Şubat 2021 Pazar 19:06
KKTC'de 21'i yerel 33 yeni vaka
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 3338 olup, 21'i yerel 33 pozitif vakaya rastlanmış, 24 kişi taburcu edilmiştir.

5 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiş, 7 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 21 kişi ise yerel vakadır.

21 kişi Lefkoşa, 6 kişi Girne, 1 kişi Gazimağusa Bölgesindendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Taşkınköy- 1 / K. Kaymaklı-4 / Gönyeli - 1 / Düzova-1/ Haspolat -1 / Cihangir- 8/ Değirmenlik-1 / Hamitköy-2 / Sulariçi-1 / Çağlayan-1

Girne

Girne Merkez -5 / Alsancak-1

Gazimağusa

Beyarmudu-1

28 Şubat 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 3338

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Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 33

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 5

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 7

Yerel Vaka Sayısı: 21

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 24

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 541.916

Toplam Vaka Sayısı: 3416

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3002

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 390

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 78

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 310

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 23

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2

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