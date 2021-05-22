KKTC'de 21'i yerel 25 yeni vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 6070 olup, 21'i yerel 25 pozitif vakaya rastlanmış 29 kişi taburcu edilmiştir.
4 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 21 kişi ise yerel vakadır.
10 kişi Lefkoşa, 8 kişi Girne, 2 kişi Gazimağusa, 1 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
K.kaymaklı-1/ Göçmenköy-1/ Marmara-1/ Gönyeli-3 / Yiğitler-1/ Kızılay-1 / Ortaköy-2
Girne
Girne Merkez- 2 / Alsancak-2 / Doğanköy-1/ Lapta-1/ Beylerbeyi-2
Gazimağusa
Mutluyaka-1 / Sakarya-1
Güzelyurt
Aydınköy-1
22 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 6070
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 25
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 4
Yerel Vaka Sayısı: 21
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 29
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1. 152.490
Toplam Vaka Sayısı: 7059
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6712
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 314
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 16
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 282
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 15
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 405
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 67
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1351
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 5322