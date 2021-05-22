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KKTC'de 21'i yerel 25 yeni vaka

"Toplam 6070 test yapıldı, 21'i yerel 25 pozitif vakaya rastlandı, 29  kişi taburcu edildi" 

22 Mayıs 2021 Cumartesi 18:22
KKTC'de 21'i yerel 25 yeni vaka
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 6070  olup, 21'i yerel 25 pozitif vakaya rastlanmış 29 kişi taburcu edilmiştir. 

4 kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 21 kişi ise yerel vakadır. 

10 kişi Lefkoşa, 8 kişi Girne, 2 kişi Gazimağusa, 1 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

K.kaymaklı-1/ Göçmenköy-1/ Marmara-1/ Gönyeli-3 / Yiğitler-1/ Kızılay-1 / Ortaköy-2 


Girne 

Girne Merkez- 2 / Alsancak-2 / Doğanköy-1/ Lapta-1/ Beylerbeyi-2 

Gazimağusa 

Mutluyaka-1 / Sakarya-1 

Güzelyurt 

Aydınköy-1 

22  Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6070 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 25 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 

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Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 4 

Yerel Vaka Sayısı: 21 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 29 

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1. 152.490 

Toplam Vaka Sayısı: 7059 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6712 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 314    

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 16   

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 282 

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 15  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 405  
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 67 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1351  

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 5322

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Anahtar Kelimeler:
KoronaCovid19PandemiLekoşaGirneMagusaKktc
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