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KKTC'de 209 hemodiyaliz hastası var

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Böbrek Nakli Ünitesi, Nefroloji Kliniği, 3-9 Kasım Organ ve Doku Bağışı Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı..

05 Kasım 2021 Cuma 14:30
KKTC'de 209 hemodiyaliz hastası var

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Böbrek Nakli Ünitesi, Nefroloji Kliniği, 3-9 Kasım Organ ve Doku Bağışı Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda, organ bağışı konusunda toplumsal farkındalığı artırmanın bağış bekleyen hastalara umut ve ışık olacağını belirtti.

Yapılan açıklamada, özellikle böbrek hastaları için organ bağışının büyük önem taşıdığı, ülkede  hemodiyalize giren 209 hasta, periton diyalizi programında olan 28 hasta bulunduğu kaydedildi.

KKTC’de bugüne kadar toplam 49 böbrek nakli yapıldığı belirtilen açıklamada, bu nakillerin 28’nin kadavradan gerçekleştirildiği ifade edildi.

“BAŞKA HAYATLARA ÜMİT OLABİLME ŞANSI”

Açıklamada, beyin ölümü gerçekleşmiş vakarlarda hayata tutunma ümidi kalmadığı, bu tanının anestezi, radyoloji, nöroloji ve beyin cerrahisi bölümlerini içeren geniş bir ekip değerlendirmesiyle konduğu belirtilerek, bu noktada hasta yakınlarının önemli bir karar eşiğine geldiği kaydedildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Sevdiklerinin hayata devam etme ihtimalinin kalmadığı noktada başka hayatlara ümit olabilme şansları vardır. Sevdiklerinin organları başka bedenlerde can bulacaktır. Bu karar hasta yakınlarına yaşadıkları zorlu süreçte güç verecektir”

Son evreye gelmiş kronik böbrek hastalarına hayatlarına devam edebilmek için üç seçenek sunulduğu kaydedilen açıklamada, bunlar; böbrek nakli, kan diyalizi (hemodiyaliz) veya karın diyalizi (periton diyalizi) olarak açıklandı.

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Diyaliz tedavilerinin hayat kurtarıcı seçenekler olduğu ancak günümüzde böbrek naklinin yerini tutamadığı belirtilen açıklamada, böbrek nakliyle hastaların yaşam süresinin uzadığı ve yaşam kalitesinin arttığı ifade edildi.

“BÖBREK NAKLİ, CANLI VERİCİ ADAYINDAN VEYA KADAVRADAN YAPILABİLİYOR”

Böbrek naklinin, canlı verici adayından veya kadavradan yapılabildiğine değinilen açıklamada, ülkede böbrek nakil programına 2015 yılında başlandığı, bu program sayesinde hastalara özellikle kadavradan böbrek nakli şansı sağlanabildiği ifade edildi.

Açıklamada, organ naklinin nefroloji, üroloji ekibinin işbirliğiyle gerekli noktalarda diğer branş hekimlerinden destek alınarak, böbrek nakli koordinatörü, nakil servisi, diyaliz ve üroloji hemşireleri, anestezi ekibinden görevli personele kadar çok geniş bir ekibin ortak ve özverili çabalarıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

“BÖBREK NAKLİ HASTALARININ SONUÇLARI DİYALİZ HASTALARINA GÖRE DAHA OLUMLU”

COVID pandemisinin tüm dünyada olduğu gibi ülkede de böbrek nakli oranlarını etkilediği kaydedilen açıklamada, “Ancak yapılan bilimsel çalışmalarla böbrek nakli hastalarının sonuçlarının diyaliz hastalarına göre daha olumlu olduğu yönündedir” denildi.

Ülkede hemodiyalize giren 209 hasta, periton diyalizi programında olan 28 hasta bulunduğu kaydedilen açıklamada, “Ülkemizde bugüne kadar toplam 49 böbrek nakli yapılmış, 28 kadarı kadavradan gerçekleştirilmiştir. Böbrek nakil ünitesi olarak bugüne kadar organ bağışında bulunan tüm ailelere hastalarımız adına bir kez daha minnettarlığımızı belirtmek isteriz.” denildi.

Açıklamada, “3-9 Kasım Organ ve Doku Bağışı Haftasında organ bağışı konusundaki hassasiyetimizle ülkemizde son dönem böbrek hastalarının da yanında olabileceğimize bir kez daha dikkat çekmek istedik. Organ bağışı konusunda toplumsal farkındalığımızı artırmak bu hastalara umut olacak, ışık olacaktır.” ifadeleri kullanıldı.

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Son Güncelleme: 05.11.2021 15:52
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