KKTC'de 20'si yerel 27 yeni vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 11.523 olup, 20'si yerel 27 pozitif vakaya rastlanmış 58 kişi taburcu edilmiştir. 7 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 20 kişi ise yerel vakadır. 3 kişi Lefkoşa, 9 kişi Girne, 5 kişi Gazimağusa, 3 kişi İskele Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Ortaköy-1/ Hamitköy-1 / Göçmenköy-1

Girne

Girne Merkez- 6 / Ozanköy-1/ Çatalköy-1/ Alsancak-1

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez -3 / Yeniboğaziçi-1/ Maraş-1

İskele

İskele Merkez-1/ Mehmetçik-2

18 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 11.523 Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 27 Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 7 Yerel Vaka Sayısı: 20 İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 58 Bugün Kaybedilen Hasta: Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.125. 449 Toplam Vaka Sayısı: 6959 İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6561 Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 365 Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 26 Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 322 Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 16 Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33 Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1 Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 51 Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 1399 Güvende Kal Genel tablo Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 522 Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 5059