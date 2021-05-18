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KKTC'de 20'si yerel 27 yeni vaka

"Toplam 11.523 test yapıldı, 20'si yerel 27 pozitif vakaya rastlandı, 58 kişi taburcu edildi"

18 Mayıs 2021 Salı 18:59
KKTC'de 20'si yerel 27 yeni vaka
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 11.523 olup, 20'si yerel 27 pozitif vakaya rastlanmış 58 kişi taburcu edilmiştir. 7 kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 20 kişi ise yerel vakadır. 3 kişi Lefkoşa, 9 kişi Girne, 5 kişi Gazimağusa, 3 kişi İskele Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Ortaköy-1/ Hamitköy-1 / Göçmenköy-1

Girne

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Girne Merkez- 6 / Ozanköy-1/ Çatalköy-1/ Alsancak-1

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez -3 / Yeniboğaziçi-1/ Maraş-1

İskele

İskele Merkez-1/ Mehmetçik-2

18 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 11.523 Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 27 Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :    Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 7 Yerel Vaka Sayısı: 20 İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 58 Bugün Kaybedilen Hasta:  Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.125. 449   Toplam Vaka Sayısı: 6959 İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6561 Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 365  Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 26    Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 322  Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 16 Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33 Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1 Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 51 Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 1399 Güvende Kal Genel tablo Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 522 Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 5059

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