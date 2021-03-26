KKTC'de 20'si yerel 26 yeni vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 7039 olup, 20'si yerel 26 pozitif vakaya rastlanmış, 28 kişi taburcu edilmiştir. 1 kişi hava yolu ile yurt dışından gelmiştir. 5 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar . 20 kişi ise yerel vakadır. 11 kişi Lefkoşa, 4 kişi Girne, 4 kişi Gazimağusa, 1 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir. Vakaların bölgelere göre dağılımı Lefkoşa Lefkoşa Merkez-1/ Kermiya- 1/ Hamitköy-2 / Gönyeli-3 / Marmara-1/ Sulariçi-1 / Taşkınköy-1 / Dilekkaya-1 Girne Lapta-2 / Dikmen-1/ Alsancak-1 Gazimağusa Gazimağusa Merkez- 4 Güzelyurt Bostancı-1 26 Mart 2021 Covid-19 genel durumu şöyle: Bugün Yapılan Test Sayısı: 7039 Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 26 Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1 Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 5 Yerel Vaka Sayısı: 20 İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 28 Bugün Kaybedilen Hasta: Yapılan Toplam Test Sayısı: 711.400 Toplam Vaka Sayısı: 4237 İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3782 Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 430 Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 62 Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 365 Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 25 Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3