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KKTC'de 20'si yerel 26 yeni vaka

"Toplam 7039 test yapıldı, 20'si yerel 26 pozitif vakaya rastlandı, 28 kişi taburcu edildi"

26 Mart 2021 Cuma 18:52
KKTC'de 20'si yerel 26 yeni vaka
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 7039 olup, 20'si yerel 26 pozitif vakaya rastlanmış, 28 kişi taburcu edilmiştir.

1 kişi hava yolu ile yurt dışından gelmiştir.

5 kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar .

20 kişi ise yerel vakadır.

11 kişi Lefkoşa, 4 kişi Girne, 4 kişi Gazimağusa, 1 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa Lefkoşa Merkez-1/  Kermiya- 1/ Hamitköy-2  / Gönyeli-3 / Marmara-1/ Sulariçi-1 / Taşkınköy-1 / Dilekkaya-1

Girne Lapta-2 / Dikmen-1/ Alsancak-1

Gazimağusa Gazimağusa Merkez- 4

Güzelyurt Bostancı-1

26 Mart  2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7039 Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 26  Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1 Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 5 Yerel Vaka Sayısı: 20  İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 28 Bugün Kaybedilen Hasta: Yapılan Toplam Test Sayısı: 711.400   Toplam Vaka Sayısı: 4237  İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3782   Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 430   Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 62           Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 365 Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 25 Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3

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