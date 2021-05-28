KKTC'de 20'si yerel 22 yeni vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 7666 olup, 20'si yerel 22 pozitif vakaya rastlanmış 16 kişi taburcu edilmiştir. 2 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 20 kişi ise yerel vakadır. 6 kişi Lefkoşa, 8 kişi Girne, 5 kişi Gazimağusa, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Lefkoşa Merkez-1/ Yenikent-2 / K.Kaymaklı-1 / Gönyeli-1/ Hamitköy-1

Girne

Girne Merkez- 5 / Karakum-2 / Alsancak-1

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez-3 / Dumlupınar-1/ Mormenekşe-1

Lefke

Gemikonağı-1

28 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7666 Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 22 Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 2 Yerel Vaka Sayısı: 20 İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 16 Bugün Kaybedilen Hasta: Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.198.877 Toplam Vaka Sayısı: 7177 İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6865 Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 279 Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 19 Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 250 Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 8 Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33 Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2 Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 806 Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 65 Güvende Kal Genel tablo Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1821 Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 6294