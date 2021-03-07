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KKTC'de 19 yeni vaka
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KKTC'de 19 yeni vaka

"Toplam 4005 test yapıldı, 8'i yerel 19 pozitif vakaya rastlandı, 17 kişi taburcu edildi"

07 Mart 2021 Pazar 19:15
KKTC'de 19 yeni vaka
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 4005 olup, 8'i yerel 19 pozitif vakaya rastlanmış, 17 kişi taburcu edilmiştir.

3 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiş, 8 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 8 kişi ise yerel vakadır.

9 kişi Lefkoşa, 4 kişi Girne, 3 kişi Gazimağusa Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Gönyeli- 1 /Hamitköy-2 / K.kaymaklı-1 / Haspolat-4 / Yenikent-1

Girne

Girne Merkez- 2 / Boğazköy- 1/ Alsancak-1

Gazimağusa

Ulukışla-1 / Vadili-2

7 Mart 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 4005

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Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 19

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 8

Yerel Vaka Sayısı: 8

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 17

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 582. 959

Toplam Vaka Sayısı: 3620

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3205

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 391

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 70

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 318

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 24

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3

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