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KKTC'de 19'u yerel 31 yeni vaka

"Toplam 6305 test yapıldı, 19'u yerel 31 pozitif vakaya rastlandı, 43 kişi taburcu edildi"

12 Mayıs 2021 Çarşamba 18:53
KKTC'de 19'u yerel 31 yeni vaka
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 6305 olup, 19'u yerel 31 pozitif vakaya rastlanmış 43 kişi taburcu edilmiştir. 5 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 7 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 19 kişi ise yerel vakadır. 10 kişi Lefkoşa, 1 kişi Gazimağusa, 7 kişi Girne, 1 Güzelyurt Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Gönyeli-3 / Yenikent-1 / K.kaymaklı-3 / Değirmenlik-1/ Sanayi Bölgesi-1/ Ortaköy-1

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Girne

Girne Merkez-2 / Dikmen-2 / Çatalköy-2/ Zeytinlik-1

Gazimağusa

Yeniboğaziçi-1 Güzelyurt Aşağı Bostancı-1

12 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6305 Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 31 Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 5 Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 7 Yerel Vaka Sayısı: 19 İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 43 Bugün Kaybedilen Hasta: Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.082.542 Toplam Vaka Sayısı: 6781 İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6251 Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 497 Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 40 Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 423 Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 32 Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33 Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2 Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 412 Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 59 Güvende Kal Genel tablo Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1055 Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 3062

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