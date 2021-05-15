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KKTC'de 19'u yerel 24 yeni vaka

"Toplam 5093 test yapıldı, 19'u yerel 24 pozitif vakaya rastlandı, 76 kişi taburcu edildi" 

15 Mayıs 2021 Cumartesi 18:45
KKTC'de 19'u yerel 24 yeni vaka
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 5093 olup, 19'u yerel 24 pozitif vakaya rastlanmış 76 kişi taburcu edilmiştir. 

2 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 3 kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 19 kişi ise yerel vakadır. 

14 kişi Lefkoşa, 5 kişi Gazimağusa Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Gönyeli-9 / Kızılbaş-1/ Marmara-1/ Yenişehir-1/Hamitköy-1/ Meriç Köyü-1 


Girne 

Girne Merkez- 4 / Ozanköy-1 


15 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 5093 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 24 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2  

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 3 

Yerel Vaka Sayısı: 19 

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İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 76 

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.096.304 

Toplam Vaka Sayısı: 6864 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6421 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 410 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 24  

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 371 

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 14 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1 


Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 40    
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 82 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2220 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 3255

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