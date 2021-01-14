KKTC'de 19'u yerel 21 yeni vaka

Bakan Pilli: "Toplam 2422 test yapıldı, 19'u yerel 21 pozitif vakaya rastlandı, 27 kişi taburcu edildi"

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2422 olduğunu, 19'u yerel 21 pozitif vakaya rastlandığını, 27 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, 2 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 19 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

Bakan Pilli, vakalardan 8 kişinin Lefkoşa, 10 kişinin Girne, 1kişinin Güzelyurt Bölgesi'nden olduğunu belirtti.

14 Ocak 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 2422

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 21

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 2

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: yok

Yerel Vaka Sayısı: 19

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 27

Bugün Kaybedilen Hasta: yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 361.295

Toplam Vaka Sayısı: 1850

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1602

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 237

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 52

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 182

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 11

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3