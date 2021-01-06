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KKTC'de 18 yeni vaka
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KKTC'de 18 yeni vaka

06 Ocak 2021 Çarşamba 19:37
KKTC'de 18 yeni vaka
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KKTC’DE 24 SAATTE 2591 VİRÜS TESTİ YAPILDI VE 16’SI YEREL 18 POZİTİF VAKA BELİRLENDİ. TEDAVİ GÖREN 8 KİŞİ İSE TABURCU EDİLDİ

KKTC’de son 24 saatte 2591 virüs testi yapıldı ve 16’sı yerel 18 pozitif vaka belirlendi. Tedavi gören 8 kişi ise taburcu edildi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, yaptığı açıklamada, pozitif vakalardan 1 kişinin hava yolu ile ülkeye geldiğini, 1 kişinin daha önce tespit edilen bir vakanın  temaslısı olduğunu ve gözetim altında bulunduğunu kaydetti.

Pozitif vakalardan 4 kişinin Lefkoşa, 12 kişinin Girne, 1 kişinin Mağusa bölgesinden olduğunu belirten Bakan Pilli, 1 kişinin ise yurt dışından geldiğini açıkladı.

6 0cak 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 2591   

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 18

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı:  1

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı:  1

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Yerel Vaka Sayısı: 16  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 8      

Bugün Kaybedilen Hasta: yok  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 341.151   

Toplam Vaka Sayısı: 1710 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1438  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 263     

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 49       

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 213  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 9 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1

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