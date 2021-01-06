KKTC'de 18 yeni vaka

KKTC’DE 24 SAATTE 2591 VİRÜS TESTİ YAPILDI VE 16’SI YEREL 18 POZİTİF VAKA BELİRLENDİ. TEDAVİ GÖREN 8 KİŞİ İSE TABURCU EDİLDİ
KKTC’de son 24 saatte 2591 virüs testi yapıldı ve 16’sı yerel 18 pozitif vaka belirlendi. Tedavi gören 8 kişi ise taburcu edildi.
Sağlık Bakanı Ali Pilli, yaptığı açıklamada, pozitif vakalardan 1 kişinin hava yolu ile ülkeye geldiğini, 1 kişinin daha önce tespit edilen bir vakanın temaslısı olduğunu ve gözetim altında bulunduğunu kaydetti.
Pozitif vakalardan 4 kişinin Lefkoşa, 12 kişinin Girne, 1 kişinin Mağusa bölgesinden olduğunu belirten Bakan Pilli, 1 kişinin ise yurt dışından geldiğini açıkladı.
6 0cak 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 2591
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 18
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 1
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 1Yerel Vaka Sayısı: 16
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 8
Bugün Kaybedilen Hasta: yok
Yapılan Toplam Test Sayısı: 341.151
Toplam Vaka Sayısı: 1710
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1438
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 263
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 49
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 213
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 9
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1