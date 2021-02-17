KKTC'de 18'i yerel 27 yeni vaka

Bakan Pilli: "Toplam 3590 test yapıldı, 18'i yerel 27 pozitif vakaya rastlandı,1 kişi hayatını kaybetti"
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 3590 olduğunu, 18'i yerel 27 pozitif vakaya rastlandığını , 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 53 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, 3 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 6 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını ,18 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.
Pilli, vakalardan 13 kişinin Lefkoşa, 8 kişinin Girne, 3 kişinin Güzelyurt Bölgesi'nden olduğunu belirtti.
17 Şubat 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 3590
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 27
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 6
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 53
Bugün Kaybedilen Hasta: 1
Yapılan Toplam Test Sayısı: 485.708
Toplam Vaka Sayısı: 3132
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 2536
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 574
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 151
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 414
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 21
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 9