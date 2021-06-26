banner386
banner365
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 34°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
26 Haziran 2021 Cumartesi gündemi
26 Haziran 2021 Cumartesi gündemi
Devlete güvensizliği tırmandırıyorlar
Devlete güvensizliği tırmandırıyorlar
Sağlıkta iletişim kopuklukları ve kaçınılmaz sonucu
Sağlıkta iletişim kopuklukları ve kaçınılmaz...
Ankara, Sucuoğlu’nu istemiyor mu?
Ankara, Sucuoğlu’nu istemiyor mu?
banner376

KKTC'de 18'i yerel 22 yeni vaka

"Toplam 7521 test yapıldı, 18'i yerel 22 pozitif vakaya rastlandı, 30 kişi taburcu edildi" 

26 Haziran 2021 Cumartesi 18:50
KKTC'de 18'i yerel 22 yeni vaka
banner337

Son 24 saatte yapılan test sayısı 7521 olup, 18'i yerel 22 pozitif vakaya rastlanmış, 30 kişi taburcu edilmiştir. 

4 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 18 kişi ise yerel vakadır. 

4 kişi Lefkoşa, 9 kişi Girne, 1 kişi İskele,  1 kişi Güzelyurt, 3 kişi Lefke  Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Yenişehir-2 / Hamitköy-1/ Haspolat-1 

Girne 

Girne Merkez- 3 / Lapta-3 / Karaoğlanoğlu-2 / Alsancak-1 

Güzelyurt 

Zümrütköy-1 


Lefke 

Lefke Merkez-1 / Bademliköy-1 / Karadağ-1 

İskele 

Aygün-1 


26  Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7521 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 22 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :   

banner341
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 4 

Yerel Vaka Sayısı: 18 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 30   

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.436.073 

Toplam Vaka Sayısı: 7957 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7593 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 329 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 23      

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 293   

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 13 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 35 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:   

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 2681 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 684
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 384 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3346 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 16.384

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Karel bebek için Gazimağusa’da MGA tesislerinde kermes düzenlendi
Karel bebek için Gazimağusa’da MGA tesislerinde kermes düzenlendi
“Çocuk gözüyle Kıbrıs’ın sokak oyunları”
“Çocuk gözüyle Kıbrıs’ın sokak oyunları”
Heykelin yeri değişiyor
Heykelin yeri değişiyor
Maraş plajları 500 kişilik şezlonglar ile kullanıma açıldı
Maraş plajları 500 kişilik şezlonglar ile kullanıma açıldı
Haber Kameramanları Derneği’nin Genel Kurulu yapıldı
Haber Kameramanları Derneği’nin Genel Kurulu yapıldı
Meteoroloji Dairesi uyardı!
Meteoroloji Dairesi uyardı!
Derviş Yücetürk, yeniden başkan
Derviş Yücetürk, yeniden başkan
KTAMS Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi  
KTAMS Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi  
İzcan, AB Komisyonu Başkanı Leyen’in, Kıbrıs konusundaki açıklamasını selamladı
İzcan, AB Komisyonu Başkanı Leyen’in, Kıbrıs konusundaki açıklamasını selamladı
GAÜ müzik öğretmenliğinden çevrim içi yetenek sınavı
GAÜ müzik öğretmenliğinden çevrim içi yetenek sınavı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim