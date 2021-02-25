KKTC'de 17’si yerel 21 pozitif vakaya rastlandı

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre son 24 saatte yapılan test sayısı 6179 olup, 17’si yerel 21 pozitif vakaya rastlanmış, 15 kişi taburcu edilmiştir.

2 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiş, 2 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar.

17 kişi ise yerel vakadır.

10 kişi Lefkoşa, 6 kişi Girne, 2 kişi Mağusa, 1 kişi İskele Bölgesi’ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı: Lefkoşa Gönyeli 2 / K. Kaymaklı-3 / / Hamitköy -3 / Çağlayan -2 Girne Girne Merkez -3 / Lapta -1 / Şirinevler-1 / Kaşgar – 1 Gazimağusa Paşaköy -1 / Gazimağusa merkez -1 / İskele-1 25 Şubat 2021 Covid-19 genel durumu şöyle: Bugün Yapılan Test Sayısı: 6179 Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 21 Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2 Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 2 Yerel Vaka Sayısı: 17 İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 15 Bugün Kaybedilen Hasta: Yapılan Toplam Test Sayısı: 527. 992 Toplam Vaka Sayısı: 3318 İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 2932 Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 362 Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 98 Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 260 Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 23 Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 4