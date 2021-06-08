KKTC'de 17'si yerel 26 yeni vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 9,155. oldu. 17 ' si yerel 26 pozitif vaka çıktı. 29 kişi taburcu edildi.

Ülkemize 2 kişi hava yoluyla geldi. 7 kişi daha önce tespit edilen vakaların teması ve bu dönemde gözetim altında tutuluyor. 17 kişi yerel vakalar.

8 kişi Lefkoşa 'dan, 4 kişi Girne' den, 5 kişi Gazimağusa bölgesinden.

Davaların bölgeye göre kırılımı

Lefkoşa

K.Kaymaklı-1/ Surlariçi-2/ Değirmenlik-1/ Cihangir-3/ Haspolat-1

Girne

Central Girne-3/ Lapta-1

Gazimağusa

Central Gazimağusa-1/ Vadili-1/ Baykal-3

8 Haziran 2021 itibariyle Covid-19 genel durumu şu şekildedir:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 9,155

Bugün Onaylanan Pozitif Vaka Sayısı: 26

Yurtdışından Vaka Sayısı: 2

Karantinada Pozitif Çıkan Temaslı Vaka Sayısı: 7

Yerel vaka sayısı: 17

Bugün İyileşen ve Taburcu Olan Hasta Sayısı: 29

Bugünkü Hasta Sayısı: 0

Toplam Yapılan Test Sayısı: 1,283,738

Toplam vaka sayısı: 7,458

Toplam İyileşen ve Taburcu Olan Hasta Sayısı: 7,151

Tedavi Alan Vaka Sayısı: 274

Pandemi Merkezi ' nde Hasta Sayısı: 21

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 236

Sınavları devam eden vaka sayısı: 14

Toplam Hasta Sayısı: 33

Yoğun Bakımda Hasta Sayısı: 3

Stay Safe uygulamasına dayanan son rakamlar

Son 24 saatte takılan bileklik sayısı: 234

Son 24 saatte takibi sona eren bileklik sayısı: 204

Güvende kalın genel resim

Takip edilen bileklik sayısı: 2,528

Takip sona eren toplam bileklik sayısı: 9,234