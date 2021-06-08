KKTC'de 17'si yerel 26 yeni vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 9,155. oldu. 17 ' si yerel 26 pozitif vaka çıktı. 29 kişi taburcu edildi.
Ülkemize 2 kişi hava yoluyla geldi. 7 kişi daha önce tespit edilen vakaların teması ve bu dönemde gözetim altında tutuluyor. 17 kişi yerel vakalar.
8 kişi Lefkoşa 'dan, 4 kişi Girne' den, 5 kişi Gazimağusa bölgesinden.
Davaların bölgeye göre kırılımı
Lefkoşa
K.Kaymaklı-1/ Surlariçi-2/ Değirmenlik-1/ Cihangir-3/ Haspolat-1
Girne
Central Girne-3/ Lapta-1
Gazimağusa
Central Gazimağusa-1/ Vadili-1/ Baykal-3
8 Haziran 2021 itibariyle Covid-19 genel durumu şu şekildedir:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 9,155
Bugün Onaylanan Pozitif Vaka Sayısı: 26
Yurtdışından Vaka Sayısı: 2
Karantinada Pozitif Çıkan Temaslı Vaka Sayısı: 7
Yerel vaka sayısı: 17
Bugünkü Hasta Sayısı: 0
Toplam Yapılan Test Sayısı: 1,283,738
Toplam vaka sayısı: 7,458
Toplam İyileşen ve Taburcu Olan Hasta Sayısı: 7,151
Tedavi Alan Vaka Sayısı: 274
Pandemi Merkezi ' nde Hasta Sayısı: 21
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 236
Sınavları devam eden vaka sayısı: 14
Toplam Hasta Sayısı: 33
Yoğun Bakımda Hasta Sayısı: 3
Stay Safe uygulamasına dayanan son rakamlar
Son 24 saatte takılan bileklik sayısı: 234
Son 24 saatte takibi sona eren bileklik sayısı: 204
Güvende kalın genel resim
Takip edilen bileklik sayısı: 2,528
Takip sona eren toplam bileklik sayısı: 9,234