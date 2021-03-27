KKTC'de 17'si yerel 23 pozitif vakaya rastlandı

2 kişi hava yolu ile yurt dışından gelmiştir. 4 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar .17 kişi ise yerel vakadır.
4 kişi Lefkoşa, 11 kişi Gazimağusa, 1 kişi İskele, 1 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Lefkoşa Merkez-1/ Hamitköy-2/ Yenişehir-1
Gazimağusa
Gazimağusa Merkez- 9 / Maraş-1/ Görneç- 1
İskele
İskele Boğaz-1
Güzelyurt
Bostancı-1
27 Mart 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 7178Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 23
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 4
Yerel Vaka Sayısı: 17
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 21
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 718.578
Toplam Vaka Sayısı: 4260
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3802
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 432
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 65
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 364
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 25
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3