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KKTC'de 17'si yerel 23 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 7178 olup, 17'si yerel 23 pozitif vakaya rastlanmış, 21 kişi taburcu edilmiştir. 

27 Mart 2021 Cumartesi 18:48
KKTC'de 17'si yerel 23 pozitif vakaya rastlandı
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2 kişi hava yolu ile yurt dışından gelmiştir. 4 kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar .17  kişi ise yerel vakadır. 

4 kişi Lefkoşa, 11 kişi Gazimağusa, 1 kişi İskele, 1 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Lefkoşa Merkez-1/  Hamitköy-2/ Yenişehir-1 

Gazimağusa 

Gazimağusa Merkez- 9 / Maraş-1/ Görneç- 1 

İskele 

İskele Boğaz-1 

Güzelyurt 

Bostancı-1 

27  Mart  2021 Covid-19 genel durumu şöyle: 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7178 

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Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 23 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 4 

Yerel Vaka Sayısı: 17  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 21 

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 718.578   

Toplam Vaka Sayısı: 4260   

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3802   

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 432    

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 65            

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 364  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 25 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3

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Anahtar Kelimeler:
KktcVakaPozitif
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