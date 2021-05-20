KKTC'de 17'si yerel 20 yeni vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 6618 olup, 17'si yerel 20 pozitif vakaya rastlanmış 56 kişi taburcu edilmiştir. 3 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 17 kişi ise yerel vakadır. 4 kişi Lefkoşa, 11 kişi Girne, 2 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Haspolat-3 / Sanayi Bölgesi-1

Girne

Girne Merkez- 2 / Alsancak-3 / Çatalköy-1/ Doğanköy-1/ Lapta-1/ Karaoğlanoğlu-1/ Karakum-2

Güzelyurt

Aşağı Bostancı-1/ Kalkanlı-1

20 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6618 Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 20 Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 3 Yerel Vaka Sayısı: 17 İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 56 Bugün Kaybedilen Hasta: Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.139. 386 Toplam Vaka Sayısı: 7015 İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6644 Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 338 Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 19 Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 303 Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 15 Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33 Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1 Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 111 Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 74 Güvende Kal Genel tablo Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 557 Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 5195