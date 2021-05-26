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KKTC'de 17'si yerel 18 yeni vaka

"Toplam 7417 test yapıldı, 17'si yerel 18 pozitif vakaya rastlandı, 28 kişi taburcu edildi"

26 Mayıs 2021 Çarşamba 19:26
KKTC'de 17'si yerel 18 yeni vaka
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KKTC’de son 24 saatte yapılan test sayısı 7417 oldu. 17'si yerel 18 pozitif vaka belirlendi. 28 kişi taburcu edildi.

Sağlık Bakanlığı açıklamasına göre, vakalardan 1’i temaslılardan; 5 kişi Lefkoşa, 3 kişi Girne, 3 kişi Gazimağusa, 2 kişi Güzelyurt, 4 kişi Lefke bölgesinden.

VAKALARIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI

Lefkoşa

Yenişehir-1/ Hamitköy-1/ Haspolat-1 / Marmara-1/ Gönyeli-1

Girne

Girne Merkez- 3

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez-2/ Dumlupınar-1

Güzelyurt

Yayla-2

Lefke

Lefke Merkez-2/ Yedidalga-1 / Gemikonağı-1

26  Mayıs 2021 COVİD-19 GENEL DURUMU

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7417

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 18

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

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Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 1

Yerel Vaka Sayısı: 17 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 28  

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.184.994

Toplam Vaka Sayısı: 7139

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6825

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 281 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 18

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 250 

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 12

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1

GÜVENDE KAL UYGULAMASINA BAĞLI GÜNCEL RAKAMLAR

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 156 

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 28

GÜVENDE KAL GENEL TABLO

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 895

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 6196

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Son Güncelleme: 26.05.2021 19:50
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