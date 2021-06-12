KKTC'de 16 yerel vaka, 8 kişi taburcu edildi

Son 24 saatte yapılan test sayısı 6975 olup, 16 yerel pozitif vakaya rastlanmış, 8 kişi taburcu edilmiştir.
2 kişi Lefkoşa, 11 kişi Girne, 1 kişi İskele, 2 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Marmara-1/ Gelibolu-1
Girne
Girne Merkez-7 / Aşağı Girne-1/ Yukarı Girne-1/ Karaoğlanoğlu-1/ Karşıyaka-1
İskele
Aygün-1
Lefke
Gemikonağı-2
12 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 6975
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 16
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı:Yerel Vaka Sayısı: 16
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 8
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.316.745
Toplam Vaka Sayısı: 7543
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7255
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 254
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 23
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 226
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 3
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 34
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 670
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 196
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3579
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 10.083