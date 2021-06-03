banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Eylemler ile en sıcak yaz’a doğru
Eylemler ile en sıcak yaz’a...
‘’Sıra dışı siyahilerle’’ tatsızlıklar yaşamadan…
‘’Sıra dışı siyahilerle’’ tatsızlıklar yaşamadan…
Lafla peynir gemisi yürür mü ki?
Lafla peynir gemisi yürür mü...
Tek kazanan ENOSİS ruhu
Tek kazanan ENOSİS ruhu
banner376
Flaş Haber
KKTC'de 16 yeni vaka
Kapat

KKTC'de 16 yeni vaka

"Toplam 8105 test yapıldı, 16 yerel pozitif vakaya rastlandı, 17 kişi taburcu edildi"

03 Haziran 2021 Perşembe 19:11
KKTC'de 16 yeni vaka
banner337

Son 24 saatte yapılan test sayısı 8135 olup, 16 yerel pozitif vakaya rastlanmış 17 kişi taburcu edilmiştir.

7 kişi Lefkoşa, 4 kişi Girne, 3 kişi Gazimağusa, 1 kişi Güzelyurt, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

banner341
Lefkoşa Köşklüçiftlik-2 / Lefkoşa Merkez-1/ Cihangir-1/ K.Kaymaklı-2 / Alayköy-1

Girne Girne Merkez-2 / Boğazköy-1/ Karakum-1 Gazimağusa Vadili-2/ Maraş-1

Güzelyurt Güzelyurt Merkez-1 Lefke Lefke Merkez-1

3 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 8105  Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 16 Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı:   Yerel Vaka Sayısı: 16 İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 17 Bugün Kaybedilen Hasta:  Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.243. 796 Toplam Vaka Sayısı: 7375   İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7042 Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 300 Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 23  Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 259 Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 16 Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33 Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2 Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 327    Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 99  Güvende Kal Genel tablo Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2110 Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 7712

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KKTC hükümeti ile TC hükümeti arasında ticaretin ve ekonomik işbirliğinin geliştirilmesine yönelik protokol imzalandı
KKTC hükümeti ile TC hükümeti arasında ticaretin ve ekonomik işbirliğinin geliştirilmesine yönelik protokol imzalandı
Serbest piyasada Sterlin 12.30’u, Dolar 8.70’i gördü
Serbest piyasada Sterlin 12.30’u, Dolar 8.70’i gördü
Biyologlar Derneği “Deniz salyası” konusunda uyardı
Biyologlar Derneği “Deniz salyası” konusunda uyardı
Meclis Genel Kurulu tamamlandı
Meclis Genel Kurulu tamamlandı
Sennaroğlu, Türkiye Ticaret Bakanı Muş’u kabul etti
Sennaroğlu, Türkiye Ticaret Bakanı Muş’u kabul etti
Cypfruvex rekolte ve gelirlerle ilgili açıklama yaptı
Cypfruvex rekolte ve gelirlerle ilgili açıklama yaptı
Turizm ve Çevre Bakanlığı ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı işbirliğiyle “ Barista ve Servis Elemanı Yetiştirme Kursu” düzenlenecek
Turizm ve Çevre Bakanlığı ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı işbirliğiyle “ Barista ve Servis Elemanı Yetiştirme Kursu” düzenlenecek
3 Haziran Dünya Bisiklet Günü
3 Haziran Dünya Bisiklet Günü
“Ercan Havalimanı çift aşı ve çift PCR’lı karantınasız girişlere hazır“
“Ercan Havalimanı çift aşı ve çift PCR’lı karantınasız girişlere hazır“
Çavuşoğlu: “Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği tarafından dün sunulan talepler hükümet tarafından değerlendirildi; hükümetin, hayvan üreticilerine karşı herhangi bir olumsuz tavrı yok”
Çavuşoğlu: “Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği tarafından dün sunulan talepler hükümet tarafından değerlendirildi; hükümetin, hayvan üreticilerine karşı herhangi bir olumsuz tavrı yok”

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim