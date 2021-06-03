KKTC'de 16 yeni vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 8135 olup, 16 yerel pozitif vakaya rastlanmış 17 kişi taburcu edilmiştir.
7 kişi Lefkoşa, 4 kişi Girne, 3 kişi Gazimağusa, 1 kişi Güzelyurt, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Girne Girne Merkez-2 / Boğazköy-1/ Karakum-1 Gazimağusa Vadili-2/ Maraş-1
Güzelyurt Güzelyurt Merkez-1 Lefke Lefke Merkez-1
3 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 8105 Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 16 Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: Yerel Vaka Sayısı: 16 İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 17 Bugün Kaybedilen Hasta: Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.243. 796 Toplam Vaka Sayısı: 7375 İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7042 Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 300 Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 23 Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 259 Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 16 Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33 Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2 Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 327 Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 99 Güvende Kal Genel tablo Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2110 Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 7712