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KKTC'de 16'sı yerel 22 yeni vaka!

"Toplam 7085 test yapıldı, 16'sı yerel 22 pozitif vakaya rastlandı, 25 kişi taburcu edildi" Son 24 saatte yapılan test sayısı 7085 olup, 16'sı yerel 22 pozitif vakaya rastlanmış 25 kişi taburcu edilmiştir.

05 Haziran 2021 Cumartesi 19:02
KKTC'de 16'sı yerel 22 yeni vaka!
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2 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 4 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 16 kişi ise yerel vakadır.

7 kişi Lefkoşa,3 kişi Girne,6 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa Gönyeli-3 /Cihangir-2 /Kızılbaş-1/Alayköy-1

Girne Girne Merkez-2 /Karaoğlanoğlu-1

Lefke Lefke Merkez-1 /

Gemikonağı-3 /Yeşilyurt-2 / 5

Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7085

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 22

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 4

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Yerel Vaka Sayısı: 16

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 25

Bugün Kaybedilen Hasta: Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.259. 633

Toplam Vaka Sayısı: 7409

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7082

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 294

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 25

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 249

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 18

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 425 Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 207

Güvende Kal Genel tablo Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2975 Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 8006

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