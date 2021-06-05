KKTC'de 16'sı yerel 22 yeni vaka!

2 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 4 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 16 kişi ise yerel vakadır.
7 kişi Lefkoşa,3 kişi Girne,6 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa Gönyeli-3 /Cihangir-2 /Kızılbaş-1/Alayköy-1
Girne Girne Merkez-2 /Karaoğlanoğlu-1
Lefke Lefke Merkez-1 /
Gemikonağı-3 /Yeşilyurt-2 / 5
Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 7085
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 22
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 4Yerel Vaka Sayısı: 16
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 25
Bugün Kaybedilen Hasta: Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.259. 633
Toplam Vaka Sayısı: 7409
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7082
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 294
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 25
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 249
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 18
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 425 Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 207
Güvende Kal Genel tablo Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2975 Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 8006