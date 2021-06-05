KKTC'de 16'sı yerel 22 yeni vaka!

2 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 4 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 16 kişi ise yerel vakadır.

7 kişi Lefkoşa,3 kişi Girne,6 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa Gönyeli-3 /Cihangir-2 /Kızılbaş-1/Alayköy-1

Girne Girne Merkez-2 /Karaoğlanoğlu-1

Lefke Lefke Merkez-1 /

Gemikonağı-3 /Yeşilyurt-2 / 5

Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7085

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 22

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 4

Yerel Vaka Sayısı: 16

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 25

Bugün Kaybedilen Hasta: Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.259. 633

Toplam Vaka Sayısı: 7409

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7082

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 294

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 25

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 249

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 18

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 425 Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 207

Güvende Kal Genel tablo Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2975 Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 8006