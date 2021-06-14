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KKTC'de 15'i yerel 25 yeni vaka

"Toplam 7940 test yapıldı, 15'i yerel 25 pozitif vakaya rastlandı, 27 kişi taburcu edildi"

14 Haziran 2021 Pazartesi 19:11
KKTC'de 15'i yerel 25 yeni vaka
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 7940 olup,15'i  yerel 25 pozitif vakaya rastlanmış, 27 kişi taburcu edilmiştir. 4 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 6 kişi daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olup, bu süreç içerisinde gözetim altında bulunmaktaydı. 15 kişi ise yerel vakadır. 5 kişi Lefkoşa, 7 kişi Girne, 2 kişi Gazimağusa, 1 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Ortaköy-1/ Beyköy-1 / Surlariçi-1/ Meriç-1/ Gönyeli-1

Girne

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Girne Merkez-6  / Karakum-1

Gazimağusa

Akdoğan-1/ Karakol-1

Güzelyurt

Kalkanlı -1

14 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7940  Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 25  Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 4 Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 6 Yerel Vaka Sayısı: 15   İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 27  Bugün Kaybedilen Hasta:   Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.331. 219 Toplam Vaka Sayısı: 7585  İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7316  Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 235 Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 23    Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 205  Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 5 Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 34 Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2 Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 320  Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 1112    Güvende Kal Genel tablo Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2691 Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 11.523

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