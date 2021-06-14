KKTC'de 15'i yerel 25 yeni vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 7940 olup,15'i yerel 25 pozitif vakaya rastlanmış, 27 kişi taburcu edilmiştir. 4 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 6 kişi daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olup, bu süreç içerisinde gözetim altında bulunmaktaydı. 15 kişi ise yerel vakadır. 5 kişi Lefkoşa, 7 kişi Girne, 2 kişi Gazimağusa, 1 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Ortaköy-1/ Beyköy-1 / Surlariçi-1/ Meriç-1/ Gönyeli-1

Girne

Girne Merkez-6 / Karakum-1

Gazimağusa

Akdoğan-1/ Karakol-1

Güzelyurt

Kalkanlı -1

14 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7940 Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 25 Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 4 Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 6 Yerel Vaka Sayısı: 15 İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 27 Bugün Kaybedilen Hasta: Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.331. 219 Toplam Vaka Sayısı: 7585 İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7316 Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 235 Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 23 Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 205 Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 5 Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 34 Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2 Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 320 Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 1112 Güvende Kal Genel tablo Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2691 Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 11.523