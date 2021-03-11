KKTC'de 15'i yerel 23 yeni vaka

"Toplam 7429 test yapıldı, 15'i yerel 23 pozitif vakaya rastlandı, 29 kişi taburcu edildi"
Son 24 saatte yapılan test sayısı 7429 olup, 15' i yerel 23 pozitif vakaya rastlanmış, 29 kişi taburcu edilmiştir.
6 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiş, 2 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 15 kişi ise yerel vakadır.
7 kişi Lefkoşa, 7 kişi Girne, 1 kişi Gazimağusa Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Marmara-1 / K.Kaymaklı-1 / Haspolat-5
Girne
Girne Merkez- 4 / Ozanköy- 1/ Çatalköy-1/ Zeytinlik -1
Gazimağusa
Maraş-1
11 Mart 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 7429
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 6
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 2
Yerel Vaka Sayısı: 15
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 29
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 609.387
Toplam Vaka Sayısı: 3721
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3344
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 353
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 55
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 296
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 24
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2