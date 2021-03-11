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KKTC'de 15'i yerel 23 yeni vaka

"Toplam 7429 test yapıldı, 15'i yerel 23 pozitif vakaya rastlandı, 29 kişi taburcu edildi"

11 Mart 2021 Perşembe 19:09
KKTC'de 15'i yerel 23 yeni vaka
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"Toplam 7429 test yapıldı, 15'i yerel 23 pozitif vakaya rastlandı, 29 kişi taburcu edildi"

Son 24 saatte yapılan test sayısı 7429 olup, 15' i yerel 23 pozitif vakaya rastlanmış, 29 kişi taburcu edilmiştir.

6 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiş, 2 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 15 kişi ise yerel vakadır.

7 kişi Lefkoşa, 7 kişi Girne, 1 kişi Gazimağusa Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Marmara-1 / K.Kaymaklı-1 / Haspolat-5

Girne

Girne Merkez- 4 / Ozanköy- 1/ Çatalköy-1/ Zeytinlik -1

Gazimağusa

Maraş-1

11 Mart 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7429

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Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 23

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 6

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 2

Yerel Vaka Sayısı: 15

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 29

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 609.387

Toplam Vaka Sayısı: 3721

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3344

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 353

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 55

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 296

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 24

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2

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