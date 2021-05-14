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KKTC'de 15'i yerel 22 yeni vaka

"Toplam 4179 test yapıldı, 15'i yerel 22 pozitif vakaya rastlandı, 56 kişi taburcu edildi"

14 Mayıs 2021 Cuma 18:43
KKTC'de 15'i yerel 22 yeni vaka
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 4179 olup, 15'i yerel 22 pozitif vakaya rastlanmış 56 kişi taburcu edilmiştir. 2 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 5 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 15 kişi ise yerel vakadır. 9 kişi Lefkoşa, 2 kişi Gazimağusa, 3 kişi Girne, 1 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Gönyeli-5/ Yakındoğu Bulvarı-1/ Haspolat-1/ Hamitköy-2

Girne

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Girne Merkez-2 / Edremit-1

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez-1 / Sakarya-1

Güzelyurt

Yukarı Bostancı-1 14 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 4179 Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 22 Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2 Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 5 Yerel Vaka Sayısı: 15 İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 56 Bugün Kaybedilen Hasta: Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.091.211 Toplam Vaka Sayısı: 6840 İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6345 Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 462 Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 28 Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 417 Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 16 Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33 Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1 Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 185 Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 69 Güvende Kal Genel tablo Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2262 Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 3173

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